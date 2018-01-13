Ve Arda Turan Medipol Başakşehir'de
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan, Medipol Başakşehir ile resmen sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda'nın transferi hakkında "Arda bugün geliyor. Bu Türkiye'nin transferidir." dedi.
Barcelona kulübü de Arda Turan'ın transferi için Başakşehir'le anlaşıldığını duyurdu. 2,5 yıllığına kiralık anlaşması yapıldığını bildiren Katalan kulübü Arda Turan'a teşekkür etti.
Katalan ekibi yaptığı açıklamada Ardan Turan'ın kiralık olarak Başakşehir'e transfer olduğunu ve satın alma opsiyonunun da bulunduğunu duyurdu.
Barcelona ve Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın 2.5 sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak.
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