Ve Aykut Kocaman'ın cezası belli oldu!
Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçının ardından hakem Bülent Yıldırım'a yönelik sert sözler sarfeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a 13 bin TL para cezası aldı.
HÜRRİYET
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