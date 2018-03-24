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Ve Bahçeli'nin A Takımı belli oldu

Ve Bahçeli'nin A Takımı belli oldu.11503
  • Giriş : 24.03.2018 / 15:15:00

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin A Takımı belli oldu.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin 7 yeni isim başkanı yardımcısı belli oldu. Bu isimler İzzet Yönter, Fatih Çetinkaya, Yaşar Yıldırım, Fethi Yıldız, Deniz Dopboylu, Kamil Aydın ve Sefer Aycan başkanlık divanına girdi.

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