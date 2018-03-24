Ve Bahçeli'nin A Takımı belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin 7 yeni isim başkanı yardımcısı belli oldu. Bu isimler İzzet Yönter, Fatih Çetinkaya, Yaşar Yıldırım, Fethi Yıldız, Deniz Dopboylu, Kamil Aydın ve Sefer Aycan başkanlık divanına girdi.
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