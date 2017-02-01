Ve beklenen imzalar atıldı
Emekli vatandaşların uzun bir süredir beklediği haber nihayet geldi.
Detayların belirlendiği toplantıda imzalar da atıldı.
Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için imza bugün Ziraat Bankası ile SGK arasında atıldı.
Promosyon protokolünü hazırlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarla bir araya gelmeye başladı. Ziraat Bankası ile az önce atılan imzanın ardından sıra diğer kamu bankalarına gelecek.
ÖDEMELER MART AYINDA BAŞLIYOR
Sürece kamu bankalarının değil, özel bankaların da katılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise diğer kamu bankaları ile SGK arasında imzalar tamamlanacak. Ödemeler Mart, Nisan, Mayıs ayı arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.
BİN LİRANIN ALTINA 300 LİRA
*Banka, 3 yıllık dönem için;
*Maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira,
*Maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira,
*Maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapacak.
*Bankalar emeklilere bu tutarın altında ödeme yapamayacak, ancak isterse daha yükseğini verebilecek.
7.5 MİLYON EMEKLİ KAMUDA
7.5 milyon maaşlarını üç kamu bankasından alıyor. Kalan 4.2 milyon emekli ise maaşlarını PTT Bank ve özel bankalar üzerinden alıyor. Kamu bankaları arasıda aslan payı ise Ziraat Bankası'na ait.
GENEL MÜDÜR KONUŞTU
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nda düzenlenen imza törenine SGK Genel Müdürü Mazhar Selim Bağlı ve Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar katıldı. Tören de konuşan Bağlı, "Kamu bankaları ile varılan mutabakat Bugün Ziraat Bankası ile protokolü imzalayarak süreci başlatmış olacağız. Yarından itibaren özel bankalar talep ederler, isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu temel üzerinde protokol yapmak isterlerse kendileri gelecekler, bu hususta daha önce gerekli görüşmeler yapıldı" dedi.
ÖZEL BANKALAR...
"Kamu bankaları ile yapılan görüşmelerde üstünde mutabakata varılan hususun bizim için en alt limitte olduğun dile getiren Bağlı "Bu hususta kamu bankaları bir taahhütte bulunmakta. Özel bankalar isterlerse bunun üstünde bir teklifte bulundukları zaman kendileri ile protokol yapmaya hazırız. Bu çerçevede emeklilerimiz en alt limitin kamu bankaları tarafından verildiğini, bundan daha fazla vermek isteyen özel bankalar olduğu zamanda o özel bankalara geçmek istediklerini tüm emeklilerimize ileteceğiz. Bu konuda ciddi bir halkla ilişkiler faaliyeti yaparak, konuyu duymayan bilmeyen hiçbir emeklimiz kalmayacak. Netice itibariyle bin TL altında 300 TL, binle iki bin TL arasında alanlara 375, iki bin TL üzerinde alanlara 450 TL promosyon ücret vermeyi kamu bankaları taahhüt etmiş bulunmaktadır" diye konuştu.
EMEKLİ TERCİH EDECEK
Emeklinin en fazla promosyon veren bankayı tercih edeceğini ve bu hususta gerekenin yapılacağını belirten Bağlı "Kim emekliye daha fazla veriyorsa, tabi emekli orayı tercih edecektir. Bizde bu hususta kendimize düşeni yapacağızö dedi.
Ziraat Bankası adına protokolü imzalayan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar "Her yıl yaklaşık 700 bin kişi emekli oluyor. Ziraat Bankası emeklilerin yüzde 41’ine hizmet veriyor. Diğer kamu ve özel bankalarla da görüşmeler yapılıyor" dedi.
KÖYDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR
Otomatik ödeme talimatının köyde yaşayan vatandaşlar için sorun olmayacağını belirten Çakar "Şu ana kadar emeklilik dernekleri dahil olmak üzere paydaşlarda bunun sıkıntı olacağına ilişkin bize bir geri bildirim gelmedi. Finansal araçları kullanmanın çok yaygınlaştığını memnuniyetle müşahede ediyoruz sorun yaşanacağını düşünmüyoruz." dedi.
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