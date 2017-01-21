Ve beklenen karar açıklandı
ABD, Rusya'nın davetine cevap verdi. ABD'den Astana'ya Suriye görüşmeleri için bir heyet gitmeyecek ama Kazakistan Büyükelçi'si bu görüşmelere katılacak.
Reuters haber ajansı, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerine Amerika Birleşik Devletleri'nin heyet göndermeyeceğini duyurdu.
Görüşmelerde ABD'yi Kazakistan büyükelçisinin temsil edeceği belirtildi. Astana'daki görüşmeler pazartesi günü başlayacak.
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