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Ve beklenen karar açıklandı

Ve beklenen karar açıklandı.21111
  • Giriş : 21.01.2017 / 20:54:00

ABD'den yapılan açıklamada Astana'ya bir heyet gönderilmeyeceği duyuruldu.

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ABD, Rusya'nın davetine cevap verdi. ABD'den Astana'ya Suriye görüşmeleri için bir heyet gitmeyecek ama Kazakistan Büyükelçi'si bu görüşmelere katılacak.

Reuters haber ajansı, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerine Amerika Birleşik Devletleri'nin heyet göndermeyeceğini duyurdu.

Görüşmelerde ABD'yi Kazakistan büyükelçisinin temsil edeceği belirtildi. Astana'daki görüşmeler pazartesi günü başlayacak.

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