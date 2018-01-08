Facebook Twitter Rss

Ve Beşiktaş o futbolcu ile anlaşmaya vardı

Ve Beşiktaş o futbolcu ile anlaşmaya vardı.17626
  • Giriş : 08.01.2018 / 09:36:00

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı oyuncu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un İngiltere'ye gitmesilyle boşalan yer için harekete geçildi. Kara Kartal, Larin ile anlaştı.

Siyah beyazlıların transfer listesinde Demba Ba, Slimani, Iheanacho, Larin gibi isimler yer alıyordu. Kartal, Atiba Hutchinson'ın geçen sezon önerdiği Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin ile anlaştı.

MLS ekibi Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki forvetle görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticiler, dün gece mutlu sona ulaştı. 3+1 yıllık anlaşma sağlanan genç futbolcu İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Daha sonra da çarşamba günü siyah beyazlıların Antalya kampına katılacak.

Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkmış ve 12 gol atarken 3 de asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Larin, Kanada Milli Takımı'nda da 21 maç oynayarak 5 gol kaydetti.

FANATİK

ABD'den Kore'ye: Sizi yok ederiz!

2 yıllık mezunlara kısa dönem askerlik!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Eto'o için son karar Başkan Fikret Orman'ın

Eto'o için son karar Başkan Fikret Orman'ın

Golcü futbolcu Samuel Eto'o için Fikret Orman'ın kararı bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Orman: Hepsi oğlum gibi!

Beşiktaş Başkanı Orman: Hepsi oğlum gibi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Arda Turan kapıyı kapadı: Terim'le çalışmam

Arda Turan kapıyı kapadı: Terim'le çalışmam

Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray kapılarını kesin bir dille kapadı.

Lebron James'ten Cedi Osman'a alkış

Lebron James'ten Cedi Osman'a alkış

Dünyaca ünlü basketbol yıldızı Lebron James, Cedi Osman'ın şık hareketine alkışla karşılık verdi.

 

Orman: 15 Temmuz'da tankın önünde durdu

Orman: 15 Temmuz'da tankın önünde durdu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tosic ile ilgili açıklama yaptı.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Golcü oyuncu Cenk Tosun, Beşiktaş için veda mesajı yayınladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya