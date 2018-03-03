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Ve Cenk Tosun Everton'da ilk golünü attı

Ve Cenk Tosun Everton'da ilk golünü attı.12292
  • Giriş : 03.03.2018 / 16:12:00

Cenk Tosun transfer olduğu İngiliz ekibi Everton'a ilk golünü attı.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren ve Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun takımında ilk golünü attı.

Turf Moor Stadı'nda oynanan mücadelede Cenk Tosun 20. dakikada attığı golle takımını Burnley karşısında 1-0 öne geçirdi.

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