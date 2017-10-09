Facebook Twitter Rss

Ve Cumhurbaşkanı konuştu!

Ve Cumhurbaşkanı konuştu!.10999
  • Giriş : 09.10.2017 / 19:21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı, Ukrayna'da ABD ile aramızda çıkan kriz ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile Türkiye vizeleri askıya aldı. Değerlendirmeleriniz nelerdir?" şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:

Tabi bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara’da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır.

"KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ"

Tabi bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine ben sadece şunu söyledim. "Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika’da yine büyükelçimiz anında açıklasın." Süreç bundan ibarettir.

Vize yasağı yarın başlıyor!

Savcılıktan beklenen açıklama!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Savcılıktan beklenen açıklama!

Savcılıktan beklenen açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu personelini ifadeye çağırdığını doğru

Siirt'te FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Siirt'te FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında Siirt'te operasyon düzenlendi.

 

İçişleri Bakanlığı: 41 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı: 41 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Aydın'da tren kazası: 3 ölü, 3 yaralı!

Aydın'da tren kazası: 3 ölü, 3 yaralı!

Aydın'ın Germencik ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

 

Ayder Yaylası için harekete geçiliyor

Ayder Yaylası için harekete geçiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayder Yaylası'nı daha güzel bir hale getirmek için TOKİ hareket

İstanbul Hadımköy'de lojistik deposunda yangın

İstanbul Hadımköy'de lojistik deposunda yangın

İstanbul'da 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda yangın çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya