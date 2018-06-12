Ve Demba Ba'nın yeni takımı belli oldu!
Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen, geçtiğimiz sezon ise Göztepe'ye giden Demba Ba'nın yeni takımı açıklandı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü Demba Ba Shanghai Shenhua kulübüne resmen transfer oldu.
Geçtiğimizi sezonu Göztepe'de kiralık oynayarak tamamlayan, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Demba Ba'nın yeni takımı belli oldu.
Göztepe'de gösterdiği performansla Beşiktaş'ın transfer hedefine yeniden giren Demba Ba, Çin'e geri döndü.
Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Kara Kartal, Eski golcüsü Demba Ba'yı transfer etmek istiyordu. Ancak Senegalli golcü tercihini eski kulübü Shanghai Shenhua'dan yana kullandı. Çin'e giderken uçakta yeni takımının formasıyla poz veren Demba Ba'nın, Shanghai Shenhua'dan yıllık 8 milyon Euro kazanması bekleniyor.
FANATİK
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