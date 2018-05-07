Ve Demba Ba, yeniden Beşiktaş'a geliyor
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba, sezon sonu Beşiktaş ile anlaşma imzalayacak.
Cenk Tosun'un gidişinden sonra hücum hattı eleştiri oklarının hedefi olan ve son dönemde Alvaro Negredo ile Vagner Love'a sezon sonu neşter vurulacağı belirtilen Beşiktaş'ta Demba Ba ismi gittikçe netlik kazanıyor.
Ligdeki son maçta Göztepeli taraftarların tepki gösterdiği 32 yaşındaki golcünün sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı talep eden yönetime henüz olumlu cevap vermemesi siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaşlı idarecilerin de Senegalli forvet ile sezon sonu masaya oturup 1+1 yıllık sözleşme talep edeceği gelen haberler arasında. Yönetimin ayrıca Ba haricinde Larin'i de takımda tutarak kiralama yoluyla eksta bir üçüncü forvet alabileceği dile getirildi.
Öte yandan sezon başından beri transferlere damga vuran 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı yine başladı. Beşiktaşlı taraftarlar, Demba Ba'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının altına Beşiktaş'a gel çağrısı yapıyorlar. Devre arasında geldiği Göztepe'de 10 maçta 6 gol kaydeden yıldız futbolcu, Beşiktaş formasıyla oynadığı 46 resmi maçta 28 gole imza atmıştı.
SABAH
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