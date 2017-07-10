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Ve Diego Costa, Kara Kartal'a geliyor!

Ve Diego Costa, Kara Kartal'a geliyor!.17989
  • Giriş : 10.07.2017 / 10:42:00

Beşiktaş Kulübü transfere doymuyor. Yeni isim Diego Costa.

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Şampiyon Beşiktaş yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Pepe'yi renklerine bağlayan kulüp, şimdi de Costa için Madrid'in yolunu tutacak.

Kartal’ın kulağı da bu görüşmede olacak... Taraflar, dünyaca ünlü forvet konusunda el sıkışması halinde Beşiktaş devreye girecek. Bu kez Atletico ve Beşiktaş arasında kiralama konusu masaya yatırılacak.

Yeni dönemde hem lige hem de Avrupa’ya damga vurmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda ilk olarak uzun yıllardır bir türlü istikrar yakalayamadığı savunma hattını güçlendirmişti. Real Madrid’le yollarını ayıran dünyaca ünlü stoper Pepe’yi renklerine bağlayan Kara Kartal, ‘üçüncü yıldıza üç yıldız’ planlaması kapsamında forvet bölgesi için de harekete geçti. Pepe’nin menacerliğini yapan Jorge Mendes’le bu transferin gerçekleşmesinin ardından bu kez Diego Costa için görüşen yönetim, aktarmalı transfer konusunda anlaştı.

Chelsea’yle köprüleri atan İspanyol golcüyü eski kulübü Atletico Madrid’e götürmek için çalışmalarına başlayan Mendes, oyuncusuna Kırmızı-Beyazlılar’ın 6 aylık transfer cezası sebebiyle bu sürede Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi planlıyor. Bu hafta içerisinde Chelsea ve Atletico Madrid arasında gerçekleşecek transfer çalışmalarına, Diego Costa’nın da dahil olacağı ortaya çıktı. Şu anda Brezilya’da tatilini sürdüren 28 yaşındaki futbolcunun, bu hafta Madrid’e geçip resmi görüşmelerde bizzat yer alacağı belirtildi.

Atletico Madrid’te 2010-14 sezonları arasında görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, 2013-14 döneminin sonunda 38 milyon Euro (152 milyon TL) karşılığında İngiltere’nin yolunu tutmuştu. Tecrübeli oyuncu, Chelsea’de görev yaptığı 3 sezonda 120 maça çıkıp 59 gol atmayı başardı. Yıldız ismin, geri dönüşünün Atletico’ya 20 milyon Euro’ya (80 milyon TL) mal olması bekleniyor.

Diego Costa, Premier Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea’nin en önemli yıldızları arasında yer alıyordu. Ancak takımın İtalyan menaceri Antonio Conte’yle arasında yaşanan kriz, Costa’nın Chelsea kariyerini bitirdi.

TRT

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