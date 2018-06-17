Ve dönüyorlar
Tatilden dönen vatandaşların özellikle İstanbul yolunda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolunda Kocaeli TEM geçişinde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde de sürdü.
Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik durma noktasına geldi. 3 günlük tatilin 2. gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşturdukları yoğunluk gece saatlerinde de sürdü.
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