Ve Emre Mor, Fenerbahçe'ye 'tamam' dedi
Yeni sezona iddialı hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Emre Mor'dan olumlu yanıt alan sarı-lacivertliler Borussia Dortmund'dan cevap bekliyor.
Geçen hafta kulübe gelen ünlü menajer Muzzi Özcan hakkında, "Oğuz Kaan Güçtekin'e profesyonel sözleşme imzalatmak için burada" denilse de aslında görüşmenin ana maddesinin Emre Mor olduğu öğrenildi. Bu görüşmede taraftar Mor'un transferinde bu sezon için el sıkıştı.
Artık gözler Emre'nin takımı Dortmund'tan gelecek yanıtta. Lens için yapılan görüşmeler sonuç vermediği için rotayı Emre'ye çeviren Fenerbahçe, hafta sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeyi planlıyor.
Transfere Aykut Kocaman'ın da onay verdiği öğrenildi. Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilen Emre Mor geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 19 maça çıktı. Genç yetenek bu maçlarda 1 gol, 2 asist üretti.
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