Ve Erdoğan'dan ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan oylama sonucundan sonra ilk açıklama geldi.
Erdoğan, ABD'ye karşı BM'de kabul edilen Kudüs tasarısını ilişkin yaptığı açıklamada, "Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.
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