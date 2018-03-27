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Ve Erdoğan vergi kanunu onayladı

Ve Erdoğan vergi kanunu onayladı.15496
  • Giriş : 27.03.2018 / 17:03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi kanunu onayladı.

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Vatandaşları yakından ilgilendiren 7103 sayılı vergi kanunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

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