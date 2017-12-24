Ve Fenerbahçe, Ozan Tufan ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe'de son karar verildi. Sarı-lacivertli kulüpte forma şansı bulamayan Ozan Tufan'la devre arası yolların ayrılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de kadrodaki sakat ve cezalılara rağmen yedek kulübesinde oturan ve süre alamayan Ozan Tufan'ın devre arasında elden çıkarılabileceği iddia edildi.
Genç futbolcu, uzun süredir ilk 11'e giremiyordu. Josef de Souza, daha önce yaptığı açıklamada 'Ozan'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Mehmet Topal'la birlikte orta sahada savunma anlamında daha iyi olduk' demişti.
1-1 biten Konya maçının ardında Kocaman yaptığı açıklamada 'Ozan'ın yerine Oğuz'un oynaması bizim iç meselemiz. Bir kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu bizim iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor.' demişti.
AKŞAM
DİĞER HABERLER
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Karabükspor'la berabere kaldı.
Galatasaray'a sürpriz kadın başkan adayı!
Galatasaray Kulübü'nde Begüm Özkan bakan adayı olarak açıklandı.
Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol
Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı.
Fenerbahçe'de sürpriz Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe Kulübü, golcü oyuncu Ozan Tufan ile ilgili kararını verdi.
Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi
Siyah-beyazlıların uzun süre peşinden koştuğu Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi.
G.Saray'da Terim'den sonra Taffarel sürprizi
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından bir sürpriz daha açıklandı.