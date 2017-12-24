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Ve Fenerbahçe, Ozan Tufan ile yollarını ayırıyor

Ve Fenerbahçe, Ozan Tufan ile yollarını ayırıyor.16990
  • Giriş : 24.12.2017 / 15:23:00

Fenerbahçe, golcü oyuncu Ozan Tufan ile yollarını ayırıyor.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe'de son karar verildi. Sarı-lacivertli kulüpte forma şansı bulamayan Ozan Tufan'la devre arası yolların ayrılacağı iddia edildi.   

Fenerbahçe'de kadrodaki sakat ve cezalılara rağmen yedek kulübesinde oturan ve süre alamayan Ozan Tufan'ın devre arasında elden çıkarılabileceği iddia edildi.

Genç futbolcu, uzun süredir ilk 11'e giremiyordu. Josef de Souza, daha önce yaptığı açıklamada 'Ozan'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Mehmet Topal'la birlikte orta sahada savunma anlamında daha iyi olduk' demişti.

1-1 biten Konya maçının ardında  Kocaman yaptığı açıklamada 'Ozan'ın yerine Oğuz'un oynaması bizim iç meselemiz. Bir kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu bizim iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor.' demişti.

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