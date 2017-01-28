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Ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!.16831
  • Giriş : 28.01.2017 / 09:35:00

Fenerbahçe kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

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Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PDFK'ya sevk edildi.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 

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