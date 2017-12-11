Ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa bilgi mesajı geldi. Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle bu gece saat 01.30-04-30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı öğrenildi.
Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü (Unkapanı) kullanmaları gerektiği kaydedildi.
Öte yandan 02.30-03.30 saatleri arasında ise Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü'nün UKOME kararı gereği deniz trafiğine açık olması nedeniyle bu saatlerde araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Müjde! Yeni metro hattı açılıyor!
İstanbul'da açılması heyecanla beklenen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı açılıyor.
Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!
Adana Yüreğir ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!
FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.
Tekirdağ'da 2 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.
TSK'dan açıklama: 17'si öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.