Ve Galatasaray'ın kadrosu belli oldu!
Futbolseverlerin merakla beklediği Karabükspor-Galatasaray mücadelesinde kadrolar belli oldu. Bu akşam saat 19.00'da oynanacak maçta sarı kart cezalısı olan Sneijder forma giyemeyecek.
Galatasaray, Karabük deplasmanında..Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir ve 2. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını azaltan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki başarılı performansını Karabük deplasmanında da devam ettirmeyi hedefliyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Selçuk, De Jong, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok
Karabükspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak
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