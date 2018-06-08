Ve imzayı attı! İşte Talisca'nın yeni adresi!
Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık olarak forma giydikten sonra siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili tartışmalar son buldu...
Anderson Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica, Brezilyalı yıldızı Guangzhou Evergrande'ye kiraladı.
Beşiktaş formasıyla 2 sezonda 80 maça çıkan Talisca, 37 gol atıp 14 de asist yapma başarısı gösterdi.
Siyah-Beyazlılar, Anderson Talisca'yı 2 yıllığına kiralamak için Benfica'ya 4 milyon euro ödemişti.
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