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Ve Kudüs için karar vakti!

Ve Kudüs için karar vakti!.19348
  • Giriş : 21.12.2017 / 17:46:00

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kudüs konusunda kritik kararını verecek.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi sonrası kritik karar için toplanıyor. Saat 18.00'de toplanacak olan kurul, ABD'nin Kudüs kararını geri çekmesini öngören tasarıyı oylayacak.

ABD'nin New York kentindeki kritik toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurul'da bir konuşma yapacak, üye ülkelerden güçlü destek isteyecek.

Özel oturumda, ABD'nin BM Daimi temsilcisi Nikkı Haley'in ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki'nin de birer konuşma yapması bekleniyor.

YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK

BM Genel Kurul'nda 193 ülkenin üçte ikisi lehte oy kullanırsa tasarı kabul edilecek. Genel Kurul'dan çıkacak karar tavsiye niteliği taşıyor ancak yasal bağlayıcılığ bulunmuyor.

HEDEF ABD'Yİ YALNIZLAŞTIRMAK

BM üyesi 193 ülkenin ezici çoğunlukla kararı kabul etmesi halinde ABD Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararında yalnız kalmış olacak.

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