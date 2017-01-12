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Ve memurların yemek ücreti belli oldu!

Ve memurların yemek ücreti belli oldu!.21314
  • Giriş : 12.01.2017 / 12:08:00

Memurların 2017 yılında alacağı yemek ücretleri belirlendi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının '2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği' ile memurların alacağı asgari öğle yemeği bedelleri belli oldu.

Memurların günlük 1,18 TL ile 4,59 TL, sözleşmeli personel için ise 1,41 TL ile 5,50 TL arasında günlük öğle yemek bedeli tahsil edilecek.

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