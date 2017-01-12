Ve memurların yemek ücreti belli oldu!
Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının '2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği' ile memurların alacağı asgari öğle yemeği bedelleri belli oldu.
Memurların günlük 1,18 TL ile 4,59 TL, sözleşmeli personel için ise 1,41 TL ile 5,50 TL arasında günlük öğle yemek bedeli tahsil edilecek.
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