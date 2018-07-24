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Ve Merkez Bankası kararını açıkladı

Ve Merkez Bankası kararını açıkladı.31824
  • Giriş : 24.07.2018 / 14:13:00
  • Güncelleme : 24.07.2018 / 14:15:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. PKK toplantısı sonrası politika faizi sabit tutuldu. Karar sonrası piyasaların nasıl şekil alacağı merak konusu oldu.

REUTERS'IN 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörmüştü.

Faiz artışı bekleyen 15 katılımcıdan biri 75, ikisi 150 baz puan, altısı 100 baz puan yine altısı 125 baz puan artış öngörüsünde bulunmuştu. Merkez Bankası 7 Haziran'daki toplantıda politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75'e çıkarmıştı.  Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.75’te sabit tuttu.

KARAR SONRASI DOLARDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar 4,90'a euro ise 5,73'e yükseldi. Karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 4,76'nın üzerinde, euro/TL de 5,57 civarında işlem görüyordu.

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