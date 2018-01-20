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Afrin operasyonu başladı

Afrin operasyonu başladı.26028
  • Giriş : 20.01.2018 / 20:05:00
  • Güncelleme : 20.01.2018 / 20:05:09

F-16'ların bombardımana tuttuğu Afrin'e Özgür Suriye Ordusu girdi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de bulunan teröristleri bombalarken Özgür Suriye Ordusu'nun da bölgeye girdiği öğrenildi.

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini havadan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı. Hatay’ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin’e geçip mevzilere bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçesinindeki sınır birlikleri ile Kilis’teki sınır birliklerinden Afrin’e top atışları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin Kütahya il kongresinde "Geldik ve geliyoruz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" demişti.

Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasını vurdu.

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