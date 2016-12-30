Ve PKK Şengal'den çekiliyor!
PKK'nın liderlerinden Murat Karayılan, örgütün Erbil görüşmelerinin tamamlanması sonrası Şengal'den çekileceğini açıkladı.
Bakan Veysi Kaynak da Barzani'nin başarılı bir netice almasını dilediklerini, aksi takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olaya müdahale edeceğini belirtmişti.
Murat Karayılan Sterk TV'ye yaptığı açıklamada Başbakan Neçirvan Barzani'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Zaten aramızda bir görüşme durumu söz konusudur. Biz aramızdaki bu tartışmaların sonuçlanmasıyla birlikte HPG olarak güçlerimizi çekeceğimizi zaten kendilerine açıkça söylemişiz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum." dedi.
BARZANİ "GEREKİRSE GÜÇ KULLANIRIZ" DEMİŞTİ
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK'nin Şengal'den çıkması gerektiğini söyleyerek, "Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız." demişti.
Başbakan Neçirvan Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen "Bağımsızlık Sonrası Kürdistan Konferansı"nın ardından Al-Monitor'e verdiği röportajda, PKK'nin Şengal bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayarak, "PKK'nin Şengal'deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal'in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nin oradaki varlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.
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