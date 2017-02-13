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Ve Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı!

Ve Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı!.11887
  • Giriş : 13.02.2017 / 08:45:00

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig şampiyonunu açıkladı.

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Dün akşam oynanan Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın ilerleyeceğini belirtti.

NTV Spor'un ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Kayserispor'a 2-1 yenilmesinin ardında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için de tahminde bulunurken, "70 puanı geçen şampiyon olur diye düşünüyorum. 70 puanı da Beşiktaş geçer bence. Bunu başka yapacak takım yok' dedi.

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