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Ve Rus askeri Suriye'den çekiliyor!

Ve Rus askeri Suriye'den çekiliyor!.17000
  • Giriş : 12.12.2017 / 10:35:00
  • Güncelleme : 12.12.2017 / 11:58:29

Putin'in talimatı sonrası Rus ordusunu Suriye'den yavaş yavaş çekilmeye başladığı açıklandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı için Rus ordusu harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askerinin dönüşe geçtiklerini belirtti.

Şoygu yaptığı açıklamada, Rus askerler Suriyeden dönmeye başladılar. Kesin dönüş tarihi duruma göre belirlenecek dedi.

Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyedeki Hmeymim hava üssünü ziyaret etti ve Rus askerin Suriyeden çekilme talimatını verdi.

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