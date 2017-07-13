Ve Sabri Sarıoğlu Kayserispor ile anlaştı
Yıllardır Galatasaray forması ile ter döken ve taraftarın büyük sevgisini kazanan Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'la sözleşme imzaladı.
Sporvadisi.com'da yer alan habere göre; Erzurum'da bir otelde Kayserispor yöneticileri ile görüştü ve 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Kayserispor'un bu transferi yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.
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