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Ve Sabri Sarıoğlu Kayserispor ile anlaştı

Ve Sabri Sarıoğlu Kayserispor ile anlaştı.16528
  • Giriş : 13.07.2017 / 08:48:00

Tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

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Yıllardır Galatasaray forması ile ter döken ve taraftarın büyük sevgisini kazanan Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'la sözleşme imzaladı.

Sporvadisi.com'da yer alan habere göre; Erzurum'da bir otelde Kayserispor yöneticileri ile görüştü ve 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kayserispor'un bu transferi yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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