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Ve Samuel Eto'o Galatasaray'ı bekliyor

Ve Samuel Eto'o Galatasaray'ı bekliyor.14410
  • Giriş : 07.02.2018 / 09:06:00

Antalyaspor'un golcü oyuncusu Samuel Eto'o Galatasaray'ı bekliyor

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Antalyaspor'dan Konyaspor'a transfer olan Samuel Eto'o'nun sakatlığının geçtiği, Galatasaray maçına kadar sahaya çıkmaya hazır olduğu belirtildi.   

Konyaspor’un flaş transferi Samuel Eto’o, Galatasaray’a kilitlendi... Sakatlığı nedeniyle kupa ve ligde oynayamayan Kamerunlu dünya yıldızı, yarınki maçı bekliyor.

Konyaspor, 2-2’nin rövanşında Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde İstanbul’da Galatasaray’la karşılaşacak. Her geçen gün hazır duruma gelen Eto’o, Cim Bom’a karşı kadroda olmaya hazırlanıyor.

Konyalı taraftarlar, Jahovic-Eto’o ikilisinin performansını merakla beklerken, teknik direktör Mehmet Özdilek, “Hiç şüphem yok. Ligde sıkıntılı durumdan kurtulacağız. Kupada da son şampiyonuz ve yine finalde boy göstermek istiyoruz” ifadesini kullandı.

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