Ve Türkiye imzayı attı!
İlk imzalayan Türkiye oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili'nde Bakü'de kurulacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi tüzüğünü imzaladı.
TÜRKİYE
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