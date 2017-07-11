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Ve Türkiye imzayı attı!

Ve Türkiye imzayı attı!.19366
  • Giriş : 11.07.2017 / 13:03:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi tüzüğünü imzaladı.

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İlk imzalayan Türkiye oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili'nde Bakü'de kurulacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi tüzüğünü imzaladı.

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