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Ve Yeşilköy sahilinden otel yapılamayacak!

Ve Yeşilköy sahilinden otel yapılamayacak!.20557
  • Giriş : 14.03.2018 / 19:09:00

Florya sahiline otel yapılmasına izin veren kararın iptal edilmesine hükmedildi.

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Sepet Beşik

İstanbul'un bir sahili daha talan edilmekten kurtuldu. Eğer karar iptal edilmeseydi Yeşilköy'e de dev binalar inşa edilecekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakırköy'de 15 katlı, yaklaşık 45 metre yüksekliğinde otel yapılabilmesine olanak sağlayan planı iptal etti. Yeşilköy Sahili'nde bulunan alan,13 Şubat'ta Bakırköy Belediyesi'ne gönderilen iptal yazısıyla birlikte, önceki gibi yeşil alan olarak kalacak.

Yeşilköy sahilinde otel yapılabilmesine izin veren plan iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Bakırköy Belediyesi'nin Şevketiye Mahallesi'nde bulunan 1080 ada 35 ve 39 parsellerdeki imar planı değişikliğine olan itirazları değerlendirdi. Bakanlığın Bakırköy Belediye Başkanlığı'na gönderdiği 13 Şubat tarihli yazısında, "İtiraz başvuruları incelenmiş, bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde bahse konu itirazlar uygun bulunarak tarafınıza iletilen Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Değişikliği ile Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri iptal edilmiştir. Bu kapsamda ikinci bir işleme gerek kalmaksızın imar planı değişiklikleri öncesindeki meri plan kararlarına geri dönülmüştür" denildi.

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