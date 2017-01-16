Vekilin düğününde altınlar valizlere sığmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doların yükselişi sonrası başlattığı milli para çağrısı eski milletvekili Mehmet Güneş'in oğlunun düğününde de karşılık buldu. Düğüne gelen davetliler, dolar yerine altın takmayı tercih edince valizler doldu taştı.
Gecede değeri 2 milyon TL’yi bulan yaklaşık 15 kilo altın takıldığı ifade edildi. İşadamı Mehmet Güneş ve Fatma Güneş çiftinin oğulları Ferhat Güneş ile Ankaralı işadamı Hüsamettin Üstünel ile eşi Sare Üstüel’in kızları Mürüvvet Üstünel’in görkemli düğünleri JW Marriott Otel’de gerçekleşti.
Genç çiftin nikâh şahitliklerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Mehmet Ali Develi ve Mahmut Kaçar yaptı. İmzaların atılmasının ardından aile cüzdanını geline veren Cemil Çiçek, “Evlilik uzun bir yolculuk. Nikâh sırasında bir arkadaş ‘Ayağına bas’ dedi. Ama siz gaza gelmeyin. Mutlu bir evlilik için birbirinizin ne ayağına basın, ne de damarına basın” dedi.
Nikâhın ardından başlayan takı töreninde kilolarca altın önce keselere dolduruldu. Keselerin dolması üzerine altınlar valize konuldu. Kilolarca altınla tıka basa dolan bavul daha sonra görevli tarafından düğün salonundan çıkarılarak güvenli bir yere nakledildi. Zincir, bilezik ve kolye gibi bazı takılar ise gelinin üstünde kaldı. Düğünde altınların yanı sıra Türk Lirası ve çok az da dolar takıldı.
HABERTURK
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