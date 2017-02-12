Vekilin yeğeni El Bab'da şehit düştü
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadele uzun süredir El Bab'da yoğunlaştı. Askerlerimizin canını ortaya koyarak terör örgütünü yok etmeye çalıştığı El Bab'dan bu sabah bir acı haber daha geldi. Terör örgütü DEAŞ, Giresunlu Teğmen Furkan Yayla'yı şehit etti. Şehit Yayla'nın AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yeğeni olduğu öğrenildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 12 Şubat 2017 tarihinde sabah 09:30 sularında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
ŞEHİT CENAZESİ GETİRİLDİ
Halep'e bağlı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan askerin cenazesi, karayolu ile Kilis'e, oradan da helikopterle Gaziantep'e getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, polis eskortu eşliğinde Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilmesi bekleniyor.
GİRESUNLU TEĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ
Terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Teğmen Furkan Yayla’nın Ankara’da oturan ailesine acı haber verildi.
Teğmen Yayla’nın, Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde oturan ailesine şehadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde, askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit haberini alan Etem ve Hülya Yayla çifti gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu apartmanla çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı. Acı haberle yıkılan Teğmen’in ailesi, oğulları için yapılacak törene katılmak üzere Gaziantep’e götürüldü. Şehidin babası Etem Yayla’nın havaalanına giderken, "Hocaları evladı gibi severdi. Birincilikle bitirdi okulu" sözleriyle anne Hülya Yayla’nın oğlunun fotoğrafına sarılması yürekleri dağladı.
İki kardeş olduğu belirtilen şehit Teğmen Yayla’nın bekar olduğu öğrenildi. Şehit Teğmen Furkan Yayla’nın Gaziantep’te yapılacak törenin ardından memleketi Giresun’un Çanakçı İlçesi’ndeki Akköy Köyü’ne defnedileceği bildirildi.
"YEĞENİM ŞEHİT OLMUŞTUR"
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Yeğenim Teğmen Furkan Yayla El- Bab'ta şehit olmuştur. Aziz şehidimize ve tüm şehitlerimize rahmetler, milletimize sabırlar dilerim" dedi.
Hürriyet
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