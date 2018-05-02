Vekilliğe aday olan Tatlıses tura çıkıyor
AK Parti'den Milletvekilliğine adaylığını açıklayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses seçim turuna çıkıyor. Tatlıses, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek seçim süreciyle ilgili bilgi aldı.
İbrahim Tatlıses ile Aydın Şengül'ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Elinde baston olan Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, "Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil" dedi.
"SİYASETTE DAHA YENİ, KENDİSİNİ BİLGİLENDİRDİK"
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Tatlıses'in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor" diye konuştu. Şengül daha sonra konuğunu uğurladı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Seçmen listeleri askıya çıktı
24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler için seçmen listeleri askıya çıktı.
Taksim'e yürüyen gruba polis müdahalesi
Beşiktaş'tan Taksim'e yürüyen gruba polis müdahalede bulundu.
İçişleri Bakanı'ndan kilise saldırısına sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kiliseye yapılan saldırı sonrası açıklama yaptı.
Orgeneral Akar, Özbek Bakan ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbek bakan ile görüştü.
AB'den Türkiye'ye vize ziyareti!
Avrupa Birliği'nden bir heyet, vize serbestisi ile ilgili Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.