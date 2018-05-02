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Vekilliğe aday olan Tatlıses tura çıkıyor

Vekilliğe aday olan Tatlıses tura çıkıyor.14000
  • Giriş : 02.05.2018 / 11:10:00

Milletvekilliğine aday olan İbrahim Tatlıses seçim turuna çıkıyor.

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AK Parti'den Milletvekilliğine adaylığını açıklayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses seçim turuna çıkıyor. Tatlıses, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek seçim süreciyle ilgili bilgi aldı.

İbrahim Tatlıses ile Aydın Şengül'ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Elinde baston olan Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, "Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil" dedi.

"SİYASETTE DAHA YENİ, KENDİSİNİ BİLGİLENDİRDİK"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Tatlıses'in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor" diye konuştu. Şengül daha sonra konuğunu uğurladı.

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