Veli Kavak kararını verdi! Takımdan gidiyor
Beşiktaş'ta forma giyen ancak yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu sahalardan uzak kalan Veli Kavlak, sorunlarını paylaştı.
İstanbul’da bireysel olarak hazırlıklarını sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde kiralık olarak bir başka takıma gitmeye karar verdi.
Kara Kartal’la 2019 yılına kadar kontratı bulunan Avusturyalı oyuncu, yarım dönemde kendisini kanıtlayıp sonra dönmek istiyor.
FANATİK
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