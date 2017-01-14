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Veli Kavlak: Beni takımdan göndermeyin

Veli Kavlak: Beni takımdan göndermeyin.13517
  • Giriş : 14.01.2017 / 17:13:00

Veli Kavlak, yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası zor günler geçiriyor.

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Art arda yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar sonucu uzun süredir forma giyemeyen Veli Kavlak eski günlerine döneceğinden emin. Şenol Güneş'in onayıyla ara transferde gönderilecek oyuncular listesinde olan oyuncu, takımından ayrılmak istemiyor.

Bunun için de Veli, Siyah-Beyazlı yöneticilerle bir araya gelerek bu düşüncesini açık bir dille iletti.

‘ÇOK SIKINTILI GÜNLER YAŞADIM’

Tecrübeli oyuncu yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Çok cefa çektim, çok sıkıntılı günler yaşadım. En kötü günlerinde bu kulüp için mücadele ettim. Onun için bana bir şans verilmesini istiyorum...

Kendimi kanıtlamayı hedefliyorum. Bunun için de çok çalışacağım. Kendime olan güvenim tam. Bu nedenle de sizden tek isteğim beni göndermeyin” dedi.

Veli’nin bu isteği sonrasında teknik heyet ve yönetimin nasıl bir karar alacağı merak konusu...

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