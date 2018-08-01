Veli Kavlak, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi
Son dönem yaşadığı talihsiz sakatlıklarla sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncu Veli Kavlak, Beşiktaş'tan gelen teklifi reddetti.
Beşiktaş yönetimi yıllık 1.7 milyon euro maaş alan Veli Kavlak'a tazminat bedeli olarak 1 milyon euro önerirken, 29 yaşıdaki futbolcu bu öneriyi kabul etmedi.
Beşiktaş'ta bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Veli Kavlak ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin yeni teklifine 29 yaşındaki futbolcudan olumsuz yanıt geldi.
Sakatlıktan yakasını bir türlü kuramayan Veli Kavlak ile bu sezon öncesinde yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, 1.7 milyon euro maaş alan 29 yaşındaki futbolcuya tazminat bedeli olarak 1 milyon euro teklif sunuldu. Veli Kavlak ise siyah beyazlı yönetimin bu önerisini kabul etmedi.
Beşiktaş yönetiminin yollarını ayırmak istediği bir diğer futbolcu Aras Özbiliz'e de benzer teklif yapıldı. Senelik 1.2 milyon euro maaş alan Aras Özbiliz de yönetimin tazminat önerisini kabul etmedi. Aras Özbiliz'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam ediyor.
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