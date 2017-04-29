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Vergi indirimi süresi uzatıldı!

Vergi indirimi süresi uzatıldı!.21432
  • Giriş : 29.04.2017 / 11:21:00

Yeni evlenecek veya evini yenileyecek vatandaşlara güzel haber geldi.

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Vergi indirimi Bakanlar kuruku kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girdi. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfır, mobilyalarda KDV'nin yüzde 8 olarak uygulanması 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleriyle mobilyalara yönelik vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

İŞTE İNDİRİMDEKİ ÜRÜNLER

Buna göre, döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalarla plastik maddeden yapılan mobilyaların KDV'si 30 Eylül'e kadar yüzde 8 olacak.

BUNLARIN VERGİSİ SIFIRLANDI

Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, bulaşık makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise 30 Eylül'e kadar sıfıra çekildi.

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV 30 Nisan'a kadar sıfırlanmış, mobilyadaki KDV ise yüzde 8'e düşürülmüştü.

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