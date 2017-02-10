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Vergi indirimi teklifi Meclis'e geldi

Vergi indirimi teklifi Meclis'e geldi.21715
  • Giriş : 10.02.2017 / 09:31:00

Vergisini düzenli ödeyen vatandaşlara yapılacak indirim Meclis'e geldi.

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Vergisini düzenli ödeyen vatandaşlara yapılacak yüzde 5'lik indirimi kapsayan torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Bu indirimden yararlanabilecek mükelleflerin düzenli beyanname vermiş ve vergisini gününde ödemesi gerekecek.

Teklife göre indirim finans, sigortacılık ve bankacılık sektörlerini kapsamıyor.

İndirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak ve diğer vergilerden mahsup edilebilecek.

Teklife göre, iş yeri veya konutu dövizle satın alan, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancılar KDV'den muaf tutulacak.

16 maddelik teklifte, esnaf ahilik sandığının da kurulması da yer alıyor. Prim ödemesi zorunlu olacak.
Sandık primi, prime esas günlük kazançları üzerinden alınacak. Yüzde 2'sini esnaf yüzde birini devlet karşılayacak.
Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, primleri ile devlet payı iade edilmeyecek.
Esnafın, ahilik sandığından alacağı aylık, brüt asgari ücretin yüze 80'ini geçemeyecek
Teklifle genel sağlık sigortası prim borçları yeniden yapılandırılıyor .

Gelir testine hiç başvurmayanlar, 12 ay içinde başvuru yaparsa primler o tarihten itibaren alınacak gecikme cezasından vazgeçilecek.

Prim borçları yeniden hesaplanacak.

Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşayan anne baba eş ve çocukları da genel sağlık sigortalısı sayılacak.

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