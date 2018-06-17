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Vicdansızlar tekrar gözaltında

Vicdansızlar tekrar gözaltında.17613
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:31:00

Sokak köpeklerine ateş eden ve bu duruma tepki gösteren mahalle sakinlerine küfreden magandalar tekrar gözaltında.

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Kuşadası'nda sokak ortasında terör estiren magandalar, kameraya kaydedilmişti. Mahkeme tarafından serbest bırakılan vicdansızlar, yeniden gözaltına alındı.

Yavansu Mahallesi'nde sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla oğluyla beraber gözaltına alınıp, serbest bırakılan B.Ç. hakkında Kuşadası Cumhuriyet Savcılığınca yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının emniyetteki ifade işlemi sürüyor.

OLAY

Yavansu Mahallesi'nde 14 Haziran'da, B.Ç. ve oğlu O.Ç, sokak köpeklerini besledikleri ve kendilerine saldırdıkları iddiasıyla mahalle halkıyla tartışmış, bir süre sonra B.Ç, pompalı tüfekle köpeklerin üzerine doğru ateş etmiş, şikayet üzerine baba ve oğlu gözaltına alınmıştı.

Baba oğul, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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