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Vida, Antalyaspor maçında oynayacak mı?

Vida, Antalyaspor maçında oynayacak mı?.22543
  • Giriş : 20.01.2018 / 08:38:00

Vida'nın Antalyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

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Beşik Modelleri

Beklenen açıklama geldi. Beşiktaş'ın son transferi Domagoj Vida, bu hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ’TA Domagoj Vida’nın lisansı dün çıkartıldı. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le sözleşmesi bittikten sonra 3 Ocak’ta takıma katılan Hırvat stoperi, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Osmanlıspor maçında henüz lisansı çıkmadığı için oynatamayan siyah-beyazlılar, problemi çözdü. 28 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi durumunda yarınki Antalyaspor maçında forma giyebilecek. Tecrübeli hoca, Pepe’nin de sakatlığını düşünerek savunmanın göbeğinde Vida’yı görevlendirmeyi planlıyor. Deneyimli futbolcunun yanında ise Tosic ile Mitrovic’ten birinin oynaması bekleniyor.

SÜPER Lig’in 2. yarısının ilk haftasında yarın Beşiktaş’ı misafir edecek olan Antalyaspor’da 5 önemli eksik var. Kırmızı-beyazlı ekipte Djourou, William, Salih ve Eto’o sakatlıkları, Maicon da kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Öte yandan Akdeniz temsilcisinde kadroda düşünülmeyen Nasri’nin sözleşmesinin karşılıklı feshi için menajeriyle görüşmeler devam ediyor.

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