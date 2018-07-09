Vida'dan Beşiktaş'a büyük şok: Beni satın
Dünya Kupası'nda ülkesi Hırvatistan'ın Milli Takım formasıyla göz dolduran Vida, Beşiktaş'tan kendisini satmasını istedi.
Bir yandan Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la yarı finale çıkmanın heyecanını yaşayan Domagoj Vida, diğer yandan da kariyeriyle ilgili planlamalar yapıyor.
Rusya karşısında ortaya koyduğu Futbol ve birisi penaltılarda olmak üzere attığı iki golle takımının son dörde kalmasında başrol oynayan tecrübeli stoperin menajeri aracılığı ile Beşiktaş yönetimine, "Beni satın, herkes kazansın" mesajını yolladığı öğrenildi.
Vida'nın, geçen sezonun devre arasında geldiği siyah-beyazlı takımda yedek kalmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu ve kendisine yönelik tekliflerin kulüp tarafından değerlendirilmesini istediği belirtildi.
Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon euro kazanan Vida ile İngiltere Premier Lig ekipleri West Ham, Fulham ve Everton ilgileniyor. Şimdiye kadar gelen en ciddi teklif ise 18 milyon euro ile Everton'dan. Ancak bu rakam Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a göre yeterli değil.
Fikret Orman Vida'yı, 22 milyon euroya sattığı Cenk Tosun'dan daha yüksek bir bonservis bedeliyle göndermeyi planlıyor.
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