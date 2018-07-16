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Vida için Başkan Fikret Orman devrede

Vida için Başkan Fikret Orman devrede.16145
  • Giriş : 16.07.2018 / 12:30:00

Golcü oyuncu Vida için Başkan Fikret Orman devreye girdi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Fikret Orman, Vida'nın satışı ile ilgili harekete geçti. Orman, transferden gelecek gelir ile diğer futbolculara ödeme yapacak.

Dünya Kupası’nda adını finale yazdırarak sadece Beşiktaş’ı değil, Türkiye’yi de temsil etmiş olan tecrübeli defans oyuncusu Vida için ciddi teklifler bekleyen Başkan Fikret Orman, dün Hırvat futbolcunun menajeriyle bir araya geldi. Finali seyretmek için Moskova’ya giden siyah-beyazlı kulübün başkanı, Liverpool’un sunacağı teklifi beklediği öğrenildi.

Bonuslarla birlikte 25 milyon euroya yakın bir teklif bekleyen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu paradan daha fazlasını isteyeceği bildirildi. Vida, transferinde Everton ve birçok İngiliz kulübüyle yarış içerisinde olan Liverpool’un, Hırvat oyuncuyu almaya en yakın kulüp olduğu bildirildi.

Kulüpte yaşanan maddi sıkıntıların yanında gelecek sezon bütçede küçülmeye gitmek zorunda olması nedeniyle bu oyuncuyu satmak zorunda kalacak olan Beşiktaşlı idareciler, Vida’yı, Temmuz ayı bitmeden vermeyi planlıyor.

Yeni sezona futbolcu alacaklarını ödeyerek sorunsuz başlamak isteyen ve bu nedenle Vida’yı bir an önce satmayı planlayan siyah-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde İngiliz yöneticilerle İstanbul’da bir araya geleceği öğrenildi. Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu Beşiktaş’ta ise geçtiğimiz sezon lig, kupa ve Avrupa’da 13 maçta şans bulmuş ve 1 gol atmıştı.

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