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Vida'nın Beşiktaş'a geliş tarihi belli oldu

Vida'nın Beşiktaş'a geliş tarihi belli oldu.16741
  • Giriş : 30.12.2017 / 08:23:00

Tecrübeli futbolcu Vida'nın Beşiktaş'a geliş tarihi belli oldu.

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Sepet Beşik

Avrupa ve Süper Lig'de fırtına gibi esen Beşiktaş'a taze kan. Anlaşmaya varılan golcü oyuncu Vida'nın salı günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, 2 sezondur peşinden koştukları Domagoj Vida konusunda istedikleri sonuca gecikmeli de olsa ulaşmıştı. 28 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık ön anlaşma sağlayan Kara Kartal, başarılı futbolcuyu bedelsiz olarak renklerine katmıştı. 5,5 yıllık Dinamo Kiev macerasına nokta koymasının ardından eşiyle birlikte soluğu Dubai’de alan Vida, 1 haftalık tatil sonrasında Hırvatistan’a geri döndü ve taşınma hazırlıklarına başladı. Menaceri aracılığıyla İstanbul’da kalacağı evi seçen 28 yaşındaki oyuncu, 2 Ocak Salı günü Türkiye’ye gelecek. Tecrübeli futbolcu için 3 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park’ta özel bir imza töreni düzenlenecek. Vida, Başkan Fikret Orman’ın da katılım göstereceği etkinlikte 4,5 senelik kontrat ve yıllık 3 milyon Euro maaşı içeren kontrata imzayı atacak. Domagoj Vida, sonrasında Beşiktaş’ın devre arası kampına katılacak.

Hırvat savunmacının, Beşiktaş’la yaptığı ön anlaşmanın ardından 6 Avrupa temsilcisinden de aldığı transfer teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden; Milan, İnter ve Roma, İngiltere Premier Lig’den Everton, Almanya Bundesliga’dan Werder Bremen ve Fransa Lig 1 temsilcisi Marsilya’nın başarılı oyuncu için girişimde bulunduğu ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Özellikle Marsilya’nın son ana kadar Vida’ya Beşiktaş’ın önerdiğinden daha fazla bir miktar teklif etmesine rağmen Vida’nın geri adım atmadığı bildirildi.

Kara Kartal’a transferiyle ilgili olarak yakın çevresine duygularını paylaşan Vida’nın, “Beşiktaş gibi büyük bir takımda forma giyeceğim için mutluyum. Matej Mitrovic’i zaten milli takımdan tanıyorum. Pepe, Quaresma, Medel ve Negredo gibi futbolcuları zaten tanımayan yok! Takıma katılmamın ardından elimden geleni yapıp formayı kapmaya çalışacağım” yorumunda bulunduğu ifade edildi

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