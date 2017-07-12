Villada çatışma: 4 terörist öldürüldü
Konya'nın Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olduğu tespit edilen villaya polis ekipleri operasyon düzenledi. Baskın sırasında çatışma çıktı ve 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı.
Olay, bugün saat 05.30 merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polisi eşliğinde daha önceden belirlenen 10 adrese yapılan baskında Yorgancı Mahallesi'nde örgütün hücre evi olduğu belirtilen bir villada çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü. Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatılırken, takviye birlikler gönderildi. Vatandaşlar ve basın mensupları da güvenlik önlemleri kapsamında hücre evine yaklaştırılmıyor.
HÜRRİYET
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