Facebook Twitter Rss

Villada çatışma: 4 terörist öldürüldü

Villada çatışma: 4 terörist öldürüldü.10551
  • Giriş : 12.07.2017 / 07:44:00

Konya'da bir villaya düzenlenen operasyonda 4 terörist öldürüldü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Konya'nın Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olduğu tespit edilen villaya polis ekipleri operasyon düzenledi. Baskın sırasında çatışma çıktı ve 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı.

Olay, bugün saat 05.30 merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polisi eşliğinde daha önceden belirlenen 10 adrese yapılan baskında Yorgancı Mahallesi'nde örgütün hücre evi olduğu belirtilen bir villada çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü. Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatılırken, takviye birlikler gönderildi. Vatandaşlar ve basın mensupları da güvenlik önlemleri kapsamında hücre evine yaklaştırılmıyor.

HÜRRİYET

ÖSYM iki soruyu iptal etti

Suriye'de Rus danışmana suikast

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cumhurbaşkanı, Erol Olçok'u unutmadı

Cumhurbaşkanı, Erol Olçok'u unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erol Olçok'un kabrini ziyaret etti.

Aydın'da korkunç kaza! 1 işçi yaşamını yitirdi

Aydın'da korkunç kaza! 1 işçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde elektrik akımına kapılan işçilerden biri yaşamını yitirdi.

 

Hakan Şükür için yakalama kararı!

Hakan Şükür için yakalama kararı!

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Hakan Şükür için yakalama kararı çıkarıldı.

Leyla Zana beraat etti

Leyla Zana beraat etti

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, yargılandığı davadan beraat etti.

 

8'i Dargeçit'te öldürüldü!

8'i Dargeçit'te öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

8 ilde dev FETÖ operasyonu

8 ilde dev FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde geniş çaplı operasyon başlatıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya