Viranşehir saldırısında gözaltı sayısı yükseldi
Viranşehir'de düzenlenen bombalı alçak terör saldırısı sonrası 1'i çocuk 2 kişi şehit oldu. Bu saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında ise 44 kişi gözaltına alındı.
Yenişehir Mahallesi’nde geçen cuma gecesi adliye mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi'ne yönelik 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalarla ile güçlendirilmiş TNT patlayıcılarla bombalı araçla düzenlenen terör saldırına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları ev baskınlarında 18 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki sorgulamaları sürüyor.
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