Vize için gelenlere bu kağıt verildi!
ABD ile Türkiye arasındaki gerilim günlük hayatta hissedilir hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkonsoluğu'na gelenlere bilgilendirme kağıdı verildi. Vize randevusu olanlar içeri alınmadı.
ABD'nin Türkiye'den yapılan vize işlemlerini askıya alması nedeniyle vize randevusu olanlar başkonsolosluktan geri dönmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde daha önceden verilen vize randevu saatinde İstanbul Başkonsolosluğu'na gelenler içeri alınmazken, ellerine iletişim bilgilerinin olduğu bir kağıt verildi. Bu kağıtta "sorularınızı internet ve telefon yoluyla bilgi alabilirsiniz" dendi.
"BURSADAN GELDİM. ELİMİZE BU KAĞIDI VERDİLER"
Bursa'dan geldiğini belirten Ömer Yavuz "Randevum için Bursa'dan geldim. Saat 08.30'da randevum vardı. İptal olduğunu söylediler. Bize bu kağıdı verdiler.Buradaki telefon numarasını arayarak bilgi almamızı ilettiler. Yazan numarayı defalarca aramam rağmen bilgi alamadım. Büyük ihtimalle geri döneceğim" dedi.
TRT
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