Vize kararı doları uçurdu!
Uzun süredir durağan seyreden dolar, yükselişe geçti. Dolar sabah saatlerinde 3,67'ye çıkarken ABD'nin kararı duyukması sonrası Euro uluslararsı piyasalarda 4.4453 seviyesine fırladı.
Akşam vize açıklamalarının ardından hacimsiz işlemlerde dolar/TL 3,61'den 3,67 seviyesine yükseldi.
Bu sabah ilk işlemlerde ise kur 3.72 seviyesine ulaştı. Dolar/TL saat 08:00 itibariyle 3.7114 seviyesinde yer aldı.
Euro/TL ise 4.3570 seviyesinden işlem görüyor.
HÜRRİYET
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