Vize krizi Çelik'i de vurdu! Konseri iptal!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında patlak veren vize yasağı krizi her sektörü etkiliyor. Ünlü sanatçı Çelik'in de Chicago konserinin iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Çelik " Benim ABD vizem var ama orkestradaki arkadaşlarımın yoktu. Kriz bir an önce çözülmezse konseri iptal edeceğiz. 10 konserlik bir turnemiz vardı. Bakalım ne olacak" dedi.
HÜRRİYET
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