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Vize krizi Çelik'i de vurdu! Konseri iptal!

Vize krizi Çelik'i de vurdu! Konseri iptal!.14763
  • Giriş : 11.10.2017 / 16:36:00

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında yaşanan gerilim sanat dünyasını da verdi.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında patlak veren vize yasağı krizi her sektörü etkiliyor. Ünlü sanatçı Çelik'in de Chicago konserinin iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Çelik " Benim ABD vizem var ama orkestradaki arkadaşlarımın yoktu.  Kriz bir an önce çözülmezse konseri iptal edeceğiz.  10 konserlik bir turnemiz vardı. Bakalım ne olacak" dedi.

HÜRRİYET

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