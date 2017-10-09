Vize krizi spor da vurdu! Giriş yapamayacaklar!
ABD elçilik çalışanının tutuklanması sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında patlak veren kriz spora da yansıdı.
Türkiye'de oynanacak Euroleague ve FIBA maçları için ülkemize gelecek takımların Amerikalı oyuncuları, vize kararının değişmemesi durumunda giriş yapamayacak.
Amerika ile yaşanan vize krizi basketbolda sansasyonel sonuçlar doğuracağa benziyor. Basketfaul sitesinin haberine göre, gerek Euroleague, gerekse FIBA vize verilmemesi nedeniyle büyük olasılıkla maçların oynanmamasına ve takvim yeterince sıkışık olduğu için erteleme yerine hükmen yenilgi kararı verecek.
Halen liglerimizde oynayan oyunculardan oturma izni almış olanların ülkeye giriş çıkışında sorun olmayacak ancak henüz gelmemiş Amerikalı oyuncular (örneğin WNBA'de final oynayan Jantel Lavender ve Chelsea Gray) daha önce vize almamışlarsa Türkiye'ye gelemeyecek.
Yabancı oyuncu değiştirmeyi planlayan takımlarımız Avrupalı oyuncuları tercih edecek.
TBF yetkilileri vizelerin konsolosluklardan alınabileceği ancak sınır kapılarından verilmeyeceği bilgisini paylaşıyor.
ŞAMPİY10
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